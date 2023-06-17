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Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть из-за нехватки инвестиций

Мировые цены на нефть вырастут на фоне ее дефицита на рынке из-за нехватки инвестиций, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения (ОПЕК+), и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне $80 за баррель и ее дальнейшем росте", - сказал он.

При этом, по словам Сечина, спрос на нефть продолжает расти и в 2023 году увеличился на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до рекордных 102 млн б/с. При этом в долгосрочной перспективе рост добычи могут обеспечить лишь Россия и некоторые страны ОПЕК, считает глава "Роснефти".

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