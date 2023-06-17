"Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения (ОПЕК+), и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне $80 за баррель и ее дальнейшем росте", - сказал он.