ЦБ анонсировал запуск биоэквайринга в России
Оплату покупок с помощью распознавания лиц – биоэквайринг - планируют запустить в России в 2023 году. Об этом в эфире РБК заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий», - заявила она на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Скоробогатовой, покупки, не превышающие определенные суммы, можно будет делать с помощью технологии распознавания лица. В ЦБ РФ хотят распространить инновацию на торговые сети всей страны.
Биоэквайринг похож на бесконтактный расчет. Для операций до тысячи рублей достаточно посмотреть в камеру. Для более крупных покупок понадобится дополнительный код. При этом банку потребуется согласие клиента на оплату покупок с помощью биометрии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Его главная тема - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».