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ЦБ анонсировал запуск биоэквайринга в России

Оплату покупок с помощью распознавания лиц – биоэквайринг - планируют запустить в России в 2023 году. Об этом в эфире РБК заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

ЦБ анонсировал запуск биоэквайринга в России
© РИА Новости

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий», - заявила она на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Скоробогатовой, покупки, не превышающие определенные суммы, можно будет делать с помощью технологии распознавания лица. В ЦБ РФ хотят распространить инновацию на торговые сети всей страны.

Биоэквайринг похож на бесконтактный расчет. Для операций до тысячи рублей достаточно посмотреть в камеру. Для более крупных покупок понадобится дополнительный код. При этом банку потребуется согласие клиента на оплату покупок с помощью биометрии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Его главная тема - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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