Саудовская Аравия решилась на снижение добычи нефти до десятилетнего минимума

Саудовская Аравия намерена снизить объем суточной нефтедобычи в июле на 1 млн баррелей. Подобное решение стало сюрпризом для мирового рынка, сообщает РИА «Новости».

Саудиты снизят нефтедобычу на 10%, до 9 млн баррелей в день. Это минимальный объем добычи за последние десять лет. Он на 1,5 млн баррелей меньше, чем в начале 2023 года.

Таково решение по итогам июньской встречи стран-участниц сырьевой сделки ОПЕК+

Пока неизвестно, намерен ли Эр-Рияд продлить сокращение добычи после июля. Эксперты считают, что это «более чем вероятно». Они руководствуются словами министра энергетики, принца Абдулазиза бин Салман, который пообещал «всё возможное, чтобы вернуть рынку стабильность».

Остальные члены ОПЕК+, включая Россию, намерены пролонгировать предыдущее снижение до конца 2024 года.