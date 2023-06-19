Цена золота в Японии достигла рекордной величины в $70,54 за грамм

Стоимость золота в Японии достигла рекордных величин, сообщает РИА Новости. Одна из крупнейших японских компаний по торговле драгоценными металлами Tanaka kikinzoku установила цену за один грамм золота в 9876 иен ($70,54).

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Таким образом, цены на золото по сравнению с апрелем нынешнего года возросли на 330 иен ($2,36) или на 3,4%. Рост цен на золото вызван банкротством ряда американских и европейских банков. В настоящее время продолжение роста может быть связано с падением курса иены.