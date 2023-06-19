$83.65-0.3191.63+0.67

Курс евро снова поднялся выше 92 рублей

Рубль в понедельник утром теряет позиции к основным иностранным валютам – евро и доллару. Курс первой преодолел отметку в 92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро снова поднялся выше 92 рублей
© Unsplash

По состоянию на 9:17 мск курс европейской валюты поднялся на 76 копtек, до 92,41 рубля. Курс американской торговался по 84,50 рубля (+36 копеек).

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что курс 80-90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики.

Рубль начал терять свои позиции по отношению к ключевым валютам с середины мая. В последнее время одним из основных факторов слабости российской валюты является падение цен на нефть.

Также эксперты называют низкую активность экспортеров на валютном рынке еще одним фактором, который способствует девальвации рубля.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители