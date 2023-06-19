Курс евро снова поднялся выше 92 рублей

Рубль в понедельник утром теряет позиции к основным иностранным валютам – евро и доллару. Курс первой преодолел отметку в 92 рубля, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 9:17 мск курс европейской валюты поднялся на 76 копtек, до 92,41 рубля. Курс американской торговался по 84,50 рубля (+36 копеек).

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что курс 80-90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики.

Рубль начал терять свои позиции по отношению к ключевым валютам с середины мая. В последнее время одним из основных факторов слабости российской валюты является падение цен на нефть.