Евросоюз сократил импорт российской нефти в 10 раз

«Россия была важным источником нефти для Евросоюза (ЕС), но ее агрессивная война против Украины побудила Еврокомиссию издать 6-й пакет санкций ЕС, который включал эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. <...> ЕС начал переориентацию своего импорта на другие страны еще до вступления в силу эмбарго, а затем ускорил переход, чтобы уложиться в сроки, установленные эмбарго», – сказано в сообщении Евростата.