Евросоюз сократил импорт российской нефти в 10 раз

Поставки российской нефти в Европу резко упали
Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в марте поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу упали до 1,4 миллиона тонн.
При этом с 2019 год по 2022 год страны Европы покупали в среднем 15,2 миллиона тонн российской нефти в соответствующем временном отрезке. Таким образом, поставки за март 2023 года упали на 90% по сравнению с прошлым годом.
«Россия была важным источником нефти для Евросоюза (ЕС), но ее агрессивная война против Украины побудила Еврокомиссию издать 6-й пакет санкций ЕС, который включал эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. <...> ЕС начал переориентацию своего импорта на другие страны еще до вступления в силу эмбарго, а затем ускорил переход, чтобы уложиться в сроки, установленные эмбарго», – сказано в сообщении Евростата.
Источник также отмечает, что весь российский импорт нефти в Европу не упал до нуля только из-за исключений из санкций, которые допускают ограниченные поставки при определенных условиях.
Ранее стало известно, что Россия рекордно нарастила переработку нефти.