Крупная криптобиржа ввела ограничения для россиян

Крупная криптовалютная биржа OKX сделала недоступными для россиян некоторые продукты, России.

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В OKX заявили, что россияне лишатся доступа к предложениям сервиса Earn (раздел биржи, объединяющий продукты с возможностью получения пассивного дохода) с годовой доходностью более 99 процентов, а также к финансовым индексам Shark Fin и продуктам «Двойные инвестиции». Биржа уточнила, что текущие подписки будут автоматически прекращены в дату погашения, а если продукт предусматривает досрочное погашение, пользователи смогут завершить их заранее.

Основанная в 2017 году OKX занимает четвертое место по суточным объемам торгов среди всех централизованных криптобирж мира. На 20 июня показатель составляет 776 миллионов долларов. Ранее OKX не вводила ограничений против россиян.

В октябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту OKX, писал РБК. По решению Генпрокуратуры его внесли в соответствующий список за распространение недостоверной общественно значимой информации финансового характера.