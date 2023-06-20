В Госдуму внесли проект о приостановке операций с цифровыми рублями

Сенатор Николай Журавлев и депутаты Анатолий Аксаков и Ольга Ануфриева внесли в Госдуму законопроект, который позволит налоговым органам в случае необходимости приостанавливать операции с цифровыми рублями. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Документ вводит в Налоговый кодекс понятие «счет цифрового рубля», которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью осуществления операций с цифровыми рублями.

В рамках проекта предусматривается возможность обращения взыскания на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

Налоговым органам также предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему России.