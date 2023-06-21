Цены на газ в ЕC выросли из-за закрытия крупнейшего месторождения

Биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров. Такой скачок произошел из-за планов Нидерландов закрыть крупнейшее в Европе месторождение в Гронингене, сообщает РИА «Новости».

Добычу там природного ископаемого возобновят вряд ли, поэтому биржевые котировки за последние несколько месяцев поднялись до максимума (до уровня марта 2023 года). Кроме того, увеличение объемов энергопотребления в европейском регионе из-за относительно высокой температуры – еще один фактор, усиливающий давление на трейдеров. Ожидается, что месторождение законсервируют за четыре месяца – к 1 октября.

22 января статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене. Правительству выгоднее закрыть его еще в текущем году, но, возможно, его работу придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозу землетрясений.