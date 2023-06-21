Курс биткойна обновил шестинедельный максимум

В среду утром курс биткойна повысился к доллару на 6,76%, до $28,8 тыс. Данный уровень является максимальным с начала мая, следует из данных Coindesk.

Агентство Bloomberg связывает подорожание курса с поддержкой криптобиржи EDX Markets со стороны крупных игроков финансового рынка — Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Напомним, что ее запустили несколько недель назад.

Рост цен обусловлен и решением инвесткомпаний BlackRock Inc. и WisdomTree Inc. запустить американские биржевые фонды биткойна, говорится в материале.

Данный новостной фон способствовал оптимизму криптоинвесторов, которые ранее были обеспокоены ситуациями на рынке криптовалют. Одна из них - решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 5 июня подать в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао по обвинению в нарушении американского законодательства.