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Ценам на газ в Европе предрекли резкий спад в 2023–2024 годах

В 2023 году средние биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке будут находиться в районе $12 за тысячу кубических футов, или $423,6 за тыс. кубометров. При этом в 2024-м средние топливные котировки упадут еще ниже — до $10 за тыс. куб. футов, или $353 за тыс. кубов, сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Fitch Ratings (FR).

Fitch резко снизило собственный прогноз по ценам на газ в Европе
© РИА Новости

Таким образом, аналитики FR значительно (в 1,7 раза) понизили свой предыдущий прогноз по средним биржевым ценам на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах. До этого предполагалось, что показатели будут находиться на уровне $20 за тыс. куб. футов ($706 за тыс. кубометров) в 2023-м и на отметке $10 за тыс. куб. футов ($353 за тыс. кубов) в 2024-м, уточняется в материале.

«Мы снизили наши цены на газ в Европе в 2023 и 2024 годах до 12 долларов США за кубометр и 10 долларов США за кубометр соответственно в связи с обильными поставками СПГ (сжиженного природного газа — «Газета.Ru») в регион, сокращением спроса и высокими уровнями хранения (в настоящее время на уровне 69%, что значительно выше сопоставимых периодов), что привело к снижению спотовых цен», — заключается в статье.

21 июня агентство РИА Новости назвало «тяжелым» решение властей Нидерландов закрыть крупнейшее европейское газовое месторождение, расположенное в Гронингене. На этом фоне биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров — максимального показателя с конца марта текущего года.

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