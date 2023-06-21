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ЕС запретит импорт российской нефти по «Дружбе»

В 11-й пакет европейских санкций против России войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», пишет РИА Новости со ссылкой на посла Польши при ЕС Анджея Садося.

ЕС запретит импорт российской нефти по «Дружбе»
©  Lars Klemmer / Globallookpress.com

Южная ветка — единственная, по которой сейчас в Европу транспортируется сырье российского производства. По этому маршруту нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия. По северной ветке «Дружбы» в регион поступает казахстанская нефть.

Ранее европейские санкции не затрагивали трубопроводный импорт российский нефти. 5 декабря ЕС запретил морские поставки сырой нефти из России, а 5 февраля под аналогичные ограничения попал импорт нефтепродуктов. Закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу, разрешено до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении соответствующего запрета.

Страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Евростат сообщал, что поставки в регион нефти и нефтепродуктов российского происхождения в марте рухнули до 1,4 миллиона тонн. Месячный объем закупок оказался на 90 процентов меньше, чем в среднем с 2019 по 2022 год (15,2 миллиона тонн).

В июне оказалось, что импорт российской нефти начал снижать и один из ее главных потребителей — Китай. В период с 1 по 19 июня поставки сократились более чем в два раза по сравнению с майскими показателями. Один из нефтетрейдеров указал, что причиной падения спроса стали скидки на иранскую нефть — независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, так называемые самовары, переключились на нее.

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