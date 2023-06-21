ЕС запретит импорт российской нефти по «Дружбе»

В 11-й пакет европейских санкций против России войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», пишет РИА Новости со ссылкой на посла Польши при ЕС Анджея Садося.

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Южная ветка — единственная, по которой сейчас в Европу транспортируется сырье российского производства. По этому маршруту нефть получают Венгрия, Словакия и Чехия. По северной ветке «Дружбы» в регион поступает казахстанская нефть.

Ранее европейские санкции не затрагивали трубопроводный импорт российский нефти. 5 декабря ЕС запретил морские поставки сырой нефти из России, а 5 февраля под аналогичные ограничения попал импорт нефтепродуктов. Закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу, разрешено до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении соответствующего запрета.

Евростат сообщал, что поставки в регион нефти и нефтепродуктов российского происхождения в марте рухнули до 1,4 миллиона тонн. Месячный объем закупок оказался на 90 процентов меньше, чем в среднем с 2019 по 2022 год (15,2 миллиона тонн).