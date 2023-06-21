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Курс биткоина на криптобирже Binance в моменте взлетел до $138 тысяч

Цена биткоина на бирже Binance.US всего на несколько секунд подскочила до отметки в 138 тыс. в паре к стейблкоину USDT, что на 400% выше актуальной рыночной цены. Об этом свидетельствуют данные площадки TradingView.

Курс биткоина на бирже Binance.US резко вырос
© газета.ру

Согласно данным торговой площадки, внезапный скачок продолжался всего несколько секунд. Судя по сайту Binance.US, за это время на бирже было продано 62,22 BTC, что соответствует примерно $1,8 млн по текущим ценам.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.

Ранее в апреле заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал граждан не вкладывать свои деньги в криптовалюту, назвав этот вид актива «в целом злом». По словам заместителя главы Минфина, существуют отдельные ситуации, при которых можно использовать криптовалюту.

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