Курс биткоина на бирже Binance.US резко вырос

Цена биткоина на бирже Binance.US всего на несколько секунд подскочила до отметки в 138 тыс. в паре к стейблкоину USDT, что на 400% выше актуальной рыночной цены. Об этом свидетельствуют данные площадки TradingView.

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Согласно данным торговой площадки, внезапный скачок продолжался всего несколько секунд. Судя по сайту Binance.US, за это время на бирже было продано 62,22 BTC, что соответствует примерно $1,8 млн по текущим ценам.

13 мая сооснователь 0xprocessing Никита Вассев заявил, что биткоин (BTC), Arbitrum (ARB) и Sui (SUI) на данный момент являются основными криптовалютами, у которых есть потенциал роста. При этом не стоит забывать, что сами криптовалюты являются волатильным активом, а вложения в них могут привести к убыткам.