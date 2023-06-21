Доля юаня в SWIFT-платежах достигла рекорда с января 2022 года
Доля китайского юаня в платежах через систему SWIFT в мае составила 2,54%, что является максимумом с января 2022 года. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Отмечается, что в январе 2022 года этот показатель достигал 3,2%. При этом в мае 2023 года доля китайского юаня увеличилась по сравнению с апрелем на 0,25%
Самой популярной валютой по прежнему остался доллар – его доля составила 42,6%. Однако по сравнению с апрелем его доля упала на 0,11%. А вот доля евро почти не изменилась, потеряв всего 0,04%. В мае 2023 года она составила 31,7%.
Ранее замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что через три года расчеты с помощью VISA и MasterCard в России почти полностью исчезнут.
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