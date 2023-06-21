$84.25+0.0192.00-0.07

Доля юаня в SWIFT-платежах достигла рекорда с января 2022 года

Доля китайского юаня в платежах через систему SWIFT в мае составила 2,54%, что является максимумом с января 2022 года. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Доля юаня в SWIFT-платежах достигла рекорда с января 2022 года
© globallookpress.com

Отмечается, что в январе 2022 года этот показатель достигал 3,2%. При этом в мае 2023 года доля китайского юаня увеличилась по сравнению с апрелем на 0,25%

Самой популярной валютой по прежнему остался доллар – его доля составила 42,6%. Однако по сравнению с апрелем его доля упала на 0,11%. А вот доля евро почти не изменилась, потеряв всего 0,04%. В мае 2023 года она составила 31,7%.

Ранее замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что через три года расчеты с помощью VISA и MasterCard в России почти полностью исчезнут.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители