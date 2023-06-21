Эксперт объяснил рост биткоина
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост курса биткоина повлиял ряд различных мировых событий – запуск криптобиржи EDX Markets, заявка Deutsche Bank на лицензию по хранению цифровых активов, а также соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и криптобиржей Binance.US. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, что 21 июня курс биткоина достиг 29 тысяч долларов. При этом ещё 20 июня этот показатель находился на уровне 27 тысяч долларов. По мнению Антонова, это можно объяснить повышением спроса к криптовалютам.
«Спрос институционалов к криптовалютам увеличился, об этом говорит заявка ETF BlackRock Bitcoin. Если она будет одобрена, это окажет поддержку курсу биткоина за счет роста объемов инвестиций», – заявил он.
Ещё одним обстоятельством, повлиявшим на курс биткоина, Антонов назвал британский законопроект о финансовых услугах и рынках. Он предполагает создание механизмов регулирования криптовалюты в Великобритании. Как считает эксперт, это демонстрирует рост статуса криптовалют в мире.
«Также курс биткоина поддержал небольшой спад напряженности в ситуации между SEC и Binance US», – добавил Антонов.
Эксперт также уточнил, что при идеальной ситуации курс биткоина может добраться до отметки в 30 тысяч долларов. Однако выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла 21 июня может привести к тому, что рынок столкнётся с повышенной волатильностью.
Ранее цена биткоина на бирже Binance.US резко вскочила до отметки в 138 тысяч долларов, что на 400% выше актуальной рыночной цены.