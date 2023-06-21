$84.25+0.0192.00-0.07

Эксперт объяснил рост биткоина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост курса биткоина повлиял ряд различных мировых событий – запуск криптобиржи EDX Markets, заявка Deutsche Bank на лицензию по хранению цифровых активов, а также соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и криптобиржей Binance.US. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт объяснил рост биткоина
© 

Напомним, что 21 июня курс биткоина достиг 29 тысяч долларов. При этом ещё 20 июня этот показатель находился на уровне 27 тысяч долларов. По мнению Антонова, это можно объяснить повышением спроса к криптовалютам.

«Спрос институционалов к криптовалютам увеличился, об этом говорит заявка ETF BlackRock Bitcoin. Если она будет одобрена, это окажет поддержку курсу биткоина за счет роста объемов инвестиций», – заявил он.

Ещё одним обстоятельством, повлиявшим на курс биткоина, Антонов назвал британский законопроект о финансовых услугах и рынках. Он предполагает создание механизмов регулирования криптовалюты в Великобритании. Как считает эксперт, это демонстрирует рост статуса криптовалют в мире.

«Также курс биткоина поддержал небольшой спад напряженности в ситуации между SEC и Binance US», – добавил Антонов.

Эксперт также уточнил, что при идеальной ситуации курс биткоина может добраться до отметки в 30 тысяч долларов. Однако выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла 21 июня может привести к тому, что рынок столкнётся с повышенной волатильностью.

Ранее цена биткоина на бирже Binance.US резко вскочила до отметки в 138 тысяч долларов, что на 400% выше актуальной рыночной цены.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители