Эксперт объяснил рост биткоина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост курса биткоина повлиял ряд различных мировых событий – запуск криптобиржи EDX Markets, заявка Deutsche Bank на лицензию по хранению цифровых активов, а также соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и криптобиржей Binance.US. Об этом сообщают «Известия».

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Напомним, что 21 июня курс биткоина достиг 29 тысяч долларов. При этом ещё 20 июня этот показатель находился на уровне 27 тысяч долларов. По мнению Антонова, это можно объяснить повышением спроса к криптовалютам.

«Спрос институционалов к криптовалютам увеличился, об этом говорит заявка ETF BlackRock Bitcoin. Если она будет одобрена, это окажет поддержку курсу биткоина за счет роста объемов инвестиций», – заявил он.

Ещё одним обстоятельством, повлиявшим на курс биткоина, Антонов назвал британский законопроект о финансовых услугах и рынках. Он предполагает создание механизмов регулирования криптовалюты в Великобритании. Как считает эксперт, это демонстрирует рост статуса криптовалют в мире.

«Также курс биткоина поддержал небольшой спад напряженности в ситуации между SEC и Binance US», – добавил Антонов.

Эксперт также уточнил, что при идеальной ситуации курс биткоина может добраться до отметки в 30 тысяч долларов. Однако выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла 21 июня может привести к тому, что рынок столкнётся с повышенной волатильностью.