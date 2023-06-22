Цена 92-го бензина на бирже обновила рекорд

Биржевая цена Аи-92 по итогам торговой сессии в четверг достигла максимума. Она поднялась до 58 711 руб/т, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала недели стоимость 92-го бензина на площадке продемонстрировала рост на 4%. В конце прошлой недели цены падали после того, как достигли предыдущего максимума в 58 141 руб/т.

До этого рекордный уровень стоимости Аи-92 наблюдался в сентябре 2021 года (57 272 руб/т).

Биржевая цена 95-го бензина на текущей неделе также начала расти, сейчас она составляет 65 787 руб/т.