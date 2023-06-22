В Молдавии не видят смысла закупать газ у «Газпрома»
Власти Молдавии не видят смысла в закупке газа у российского «Газпрома». Об этом заявил глава Минэнерго страны Виктор Парликов, передает «РИА Новости».
«Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — приводятся в материале его слова.
Также Парликов обвинил обе стороны в выполнении своих обязательств в не полной мере. Молдавия считает, что «Газпром» необоснованно сократил объемы поставок, но сама до сих пор не предоставила результатов обещанного аудита исторической задолженности компании «Молдовагаз».
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