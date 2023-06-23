Турецкая лира продолжает в пятницу рекордное падение по отношению к доллару США и евро, которое началось накануне после решения Центробанка повысить впервые с марта 2021 года ключевую ставку.

Как свидетельствуют данные торгов, лира обесценилась до исторического минимума, достигнув отметки в 25,11 лиры за один доллар. Евро торгуется на отметке 27,46.

Ранее ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%. Это сделано в рамках мер по борьбе с кризисными явлениями в экономике страны и ужесточения денежно-кредитной политики. Речь идет о ставке на аукционах недельного репо - краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг. Совет директоров ЦБ также решил "начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен.