РИА Новости: российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют утром 24 июня.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставляемые финансовыми учреждениями данные, во многих из них доллар превысил отметку в 90 рублей, а евро — 100 рублей.
Самые высокие курсы зафиксированы в Росбанке, в нём валюту США можно приобрести за 105 рублей, а европейскую — за 115 рублей. При этом продаётся доллар за 76,17 рубля, а евро за 82,97 рубля.
Самые выгодные курсы в Промсвязьбанке, там доллар достигает отметки в 84,87 рубля, а евро — 93,06 рубля, при этом в Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля и Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.
Ранее экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин выразил мнение, что хранение сбережений в долларах и евро больше нельзя считать надёжным.