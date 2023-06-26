Российские банки резко подняли курс иностранных валют

После резкого роста обменных курсов доллара и евро утром 24 июня российские банки снизили их, сообщает РИА Новости. Большинство банков предлагает за доллар меньше 90 рублей, а за евро чуть ниже 100 рублей.

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В субботу утром крупные банки повысили курсы доллара и евро. Так, во многих из них доллары можно было купить от 90 рублей, а евро - от 100 рублей. Но уже к середине дня стоимость доллара и евро существенно снизилась.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки в субботу утром резко подняли курсы валют. Доллар во многих банках стоил больше 90 рублей, а евро - свыше 100 рублей. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро составлял 105 и 115 рублей соответственно, а самый низкий - 84,87 и 93,06 рублей.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов считает, что курс доллара в России на следующей неделе будет колебаться на уровне 85–88 рублей по базовой оценке. По его словам, курс доллара может быть еще выше, но все будет зависеть от новостного фона.