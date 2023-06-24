Российские акции падали на два — семь процентов

Российские акции на внебиржевой площадке «Тинькофф Инвестиции» сегодня утром падали на 2% - 7%. Об этом сообщает «Прайм».

К 11.35 мск акции Московской биржи на «Тинькофф Инвестиции» снижались на 4,77%, - до 114,95 рубля.

Акции «Лукойла» снизились на 6,8%, до 4687,5 рубля.

Также падали акции «Роснефти» на 2,86% (- 454,15 рубля) и «Газпрома» на 2,36%(-161,88 рубля).

На 11.42 мск внебиржевые торги ценными бумагами в «Тинькофф» были недоступны.