Российские акции падали на два — семь процентов
Российские акции на внебиржевой площадке «Тинькофф Инвестиции» сегодня утром падали на 2% - 7%. Об этом сообщает «Прайм».
К 11.35 мск акции Московской биржи на «Тинькофф Инвестиции» снижались на 4,77%, - до 114,95 рубля.
Акции «Лукойла» снизились на 6,8%, до 4687,5 рубля.
Также падали акции «Роснефти» на 2,86% (- 454,15 рубля) и «Газпрома» на 2,36%(-161,88 рубля).
На 11.42 мск внебиржевые торги ценными бумагами в «Тинькофф» были недоступны.
Индекс Мосбиржи IMOEX2 по итогам вечера пятницы упал на 2,79%, до 2737,15 пункта.
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