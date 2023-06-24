Экономист Остапкович объяснил рост курса доллара реакцией на форс-мажор

«Курс опустится, это показывает экономическая история. Когда происходят подобные события, они втягивают и экономических агентов, в том числе банки, особенно коммерческие банки, в зону неопределённости. То есть когда неизвестно, как закончится этот форс-мажор», — объяснил экономист.