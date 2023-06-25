Сбер снизил курс обмена валют

Сбер объявил о снижениии курса обмена валют в своем приложении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сбер сегодня утром снизил курс валют на 2 рубля в приложении банка. Наши клиенты могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу», — рассказали в банке.

Там также уточнили, что не наблюдают повышенного спроса на иностранную валюту среди клиентов. По данным банка, 90 процентов операций приходятся на ее продажу.