Аналитик назвал главное преимуществе цифрового рубля

«Цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, даст возможность выбирать и экономить на банковских комиссиях. А вот заработать на процентах с остатка по счету или получить кэшбэк не получится. При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии», — сказал Максим Глазков.