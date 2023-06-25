Курс доллара в России на следующей неделе будет колебаться на уровне 85–88 рублей по базовой оценке. Об этом газете «Известия» заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью. Надо понимать, что текущая динамика связана больше с эмоциональными факторами», — отметил Буйволов.

По его словам, курс доллара может быть еще выше, но все будет зависеть от новостного фона. Однако фундаментальный баланс курса доллара держится от объема поступающей выручки в валюте и спроса на нее со стороны импортеров.