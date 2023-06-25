ЦБ рассказал о работе финансовых организаций в понедельник в Москве

Банки и другие финансовые организации должны работать в Москве в понедельник, несмотря на объявленный мэром нерабочий день. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦБ РФ.

«Несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции», - сказано в заявлении.

Банк России исходит из того, что организации, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.

По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26 июня состоятся в режиме обычного рабочего дня.

В ЦБ РФ отметили, что необходимый круг сотрудников, работающих в понедельник, руководители столичных финансовых организаций должны определить самостоятельно.

Банк России также рекомендовал финансовым организациям исходить из фактической возможности москвичей сделать платежи по кредитам в понедельник 26.06.2023.