МВФ разработает платформу для цифровых валют Центробанков

В настоящее время 114 центральных банков изучают возможность создания разнообразных CBDC, причем около 10 из них близки к завершению. Россия, кстати говоря, также занята созданием цифрового рубля, но пригласят ли нас к международной платформе – вопрос открытый. Яснее станет в ближайшее время, потому что Банк России обещает выпустить свою цифровую валюту уже в этом году.