Экономист описал будущее курса доллара

Курс доллара либо остановится на 83 рублях, либо поднимется до 84. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев.

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Специалист отметил, что скачок курса валют, который произошел 24 июня, был определен негативным новостным фоном в России.

«Но ,поскольку это событие (попытка мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" — прим. "Ленты.ру") было урегулировано достаточно быстро, информационный налет ушел», — заявил Беляев.

Вместе с тем экономист сообщил, что глубинных экономических факторов для особенного укрепления рубля по отношению к доллару на данный момент нет.

«Дальнейшего ослабления курса рубля не наблюдается, потому что для этого нет никаких серьезных экономических оснований», — заключил собеседник «Ленты.ру».