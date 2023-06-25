Сбер второй раз за день снизил курс валют

Сбербанк снизил курс валют в воскресенье, 25 июня. Теперь он вернулся к уровням на вечер пятницы, 23 июня.

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В мобильном приложении Сбербанка по состоянию на 20:12 мск один доллар продают по 88,33 рубля и покупают по 81,07 рубля. Евро продают за 94,16 рубля и покупают по 86,53 рубля.

Ранее утром 25 июня банк снизил курс валют на два рубля в своем приложении.

«Наши клиенты могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу», — рассказали в банке.

Уточняется, что в банке не наблюдают повышенного спроса на иностранную валюту.

Накануне РИА Новости сообщало, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют. По данным агентства, доллар во многих банках стоил больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей.