Белоруссия получила самую низкую в мире цену на газ из РФ

До 2031 года стоимость российского газа для Минска будет самой низкой в сравнении с другими государствами. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что базовый договор Белоруссии с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан именно да этого срока.

Крутой назвал установление низкой цены на газ для Белоруссии решением президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что это базовое условие. Его стороны будут выдерживать и соблюдать в рамках переговоров об условиях поставки российских энергоносителей в Белоруссию, добавил посол.

Он также подчеркнул, что в части ценообразования лидеры России и Белоруссии договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период – до 2026 года».