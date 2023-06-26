Курс турецкой лиры обновил исторический минимум

Курс турецкой лиры снова упал до исторического минимума. Согласно данным международного рынка Форекс, на 15:57 по мск он составлял 25,96 турецких лир за доллар США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что падение турецкой валюты происходит на фоне инициативы Центрального банка Турции снизить регуляторные требования в банковской отрасли, направленные на поддержку национальной валюты. Кроме того, на лиру также повлиял отказ регулятора использовать валютные резервы для управления курсом. Источник отмечает, что в данный момент Центральный банк Турции намерен вернуться к «традиционной» денежно-кредитной политике – ранее регулятор впервые с 2021 года увеличил ключевую ставку (с 8,5% до 15% годовых).

Помимо этого, Центральный банк Турции выразил намерение ещё сильнее ужесточить денежно-кредитную политику. Как отмечает источник, эти решения «разочаровывают» рынок, на фоне чего доллар дорожает более чем на 2% по отношению к лире.