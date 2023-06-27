Российские угольные компании вытесняют казахских трейдеров

В настоящее время осуществляется вытеснение российскими угольными компаниями казахских трейдеров. Российская сторона увеличила предложение на внутреннем рынке, сообщает «Коммерсант».

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Поставки из Казахстана в Россию продемонстрировали снижение на 16% за 5 месяцев 2023 года. Казахстан решил сократить поставки угля в Россию в связи с растущим предложением на внутреннем рынке от местных производителей.

Экспорт угля в Россию уменьшился на 19,8% с января по апрель 2023 года. С января по май он сократился на 16%.

Угольные компании из РФ продают свой уголь по низкой цене на фоне рестрикций в отношении российского угля. Казахстан решил компенсировать уменьшение поставок на территорию России ростом экспорта в Восточную Европу, Турцию и страны Средней Азии.

Издание указывает на сохранение транзита угля из Казахстана через Россию. При этом, как уточняется, казахстанские экспортеры сталкиваются с рядом проблем при поставках в Европу, в случае если перегружают уголь на территории РФ.