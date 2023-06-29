Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 22 июня

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 2 800 пунктов впервые с 22 июня 2023 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным 11:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,69% до 2 800,12 пункта. В то же время индекс РТС терял 0,49% и составлял 1 009,68 пункта.

К 11:04 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и находится на уровне 2 802,04 пункта (+0,76%). В то же время индекс РТС теряет 0,42%, опускаясь до 1 010,38 пункта.

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал рост биржевых индексов. По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,56% - до 2 796,62 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 015,55 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,34% - до 2 790,27 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 017,46 пункта (+0,27%).