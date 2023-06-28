Курс доллара поднялся выше 86 рублей

К середине дня в среду, 28 июня, курс доллара на Московской бирже превысил 86 рублей, евро закрепился на отметке выше 94 рублей, свидетельствуют данные площадки.

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Российская валюта слабеет на фоне завершения налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для уплаты налогов. В последние дни этот процесс поддерживал рубль, не давая ему опуститься еще сильнее.