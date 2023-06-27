Объем торгов USDT к рублю вырос в три раза на фоне ситуации 24 июня

Агентство Bloomberg сообщило об увеличении 24 июня объема торгов стейблкоином Tether (USDT) в рублях более чем втрое на криптобиржах 24 июня. Показатель вырос примерно до $15 млн.

Это произошло в связи с событиями с ЧВК «Вагнер», говорится в материале. Агентство ссылается на данные блокчейн-аналитиков из компании CCData.

Объем торгов USDT к рублю в другие дни составлял не более $4,5 млн. 25 июня наблюдалось уменьшение показателя, до $2,9 млн.

По словам менеджера по связям с общественностью компании CCData Джейми Слая, резкое увеличение объема торгов USDT в рублях, вероятно, обусловлено тем, что «участники рынка обращали внимание на менее волатильный актив, такой как USDT, по сравнению с рублями, поскольку аналогичные тенденции не наблюдались для объемов биткоина».