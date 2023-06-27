Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов

Российский рынок акций во вторник демонстрировал рост. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,71%, до 2 776,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,67%, до 1 028,24 пункта. Курс доллара снизился на 0,04%, до 85,04 рубля, евро вырос на 0,42%, до 93,23 рубля, курс юаня - на 0,056%, до 11,79 рубля.

Лучше рынка выглядели представители металлургической отрасли. Рубль остается относительно слабым несмотря на прохождение через пик налогового периода.

Видео дня

"Негативом для рублевых активов выступил ценовой спад в нефти. В то же время рынок в целом переварил тревожные события минувших выходных", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был нейтральным.

"Тревоги за рост мировой экономики и обострения геополитики охладили общий риск-аппетит. Рынки продолжают следить за ситуацией в крупнейших экономиках. В США статистика по заказам на товары длительного пользования и продажам нового жилья в мае вышла лучше ожиданий аналитиков", - добавил эксперт.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста оказались депозитарные расписки группы "Русагро" (+7,7%) "в связи с сообщениями СМИ о том, что группа компаний может приобрести контроль над ГК "НМЖК", крупным производителем масложировой продукции в РФ", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если сделка состоится, то "Русагро" станет крупнейшим производителем майонеза в России, добавила эксперт. Лидерами понижения оказались акции ТМК (-0,8%), без новостей.

Прогноз на 28 июня

Снижение геополитических рисков и слабость рубля - факторы в пользу сохранения растущей динамики рынка, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 28 июня - 2 725 - 2 825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 83,5-85,5 рубля.

По оценкам Freedom Finance Global индекс Мосбиржи завтра может показать движения в коридоре 2 750 - 2 850 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 84-86 рублей, евро/рубль - в коридоре 92-94 рубля, юань/рубль - в интервале 11,4-11,9 рубля.