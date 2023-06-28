Цена нефти Brent упала до $72 за баррель

Стоимость нефти Brent продемонстрировала снижение до $72 за баррель впервые с 13 июня. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 11:32 мск цена Brent опускалась до $72 за баррель (-0,95%). Спустя 5 минут Brent находилась на уровне $71,82 за баррель (-1,2%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе снижался на 1,31%, до $67,28 за баррель.

Цены на нефть начали падать днем во вторник, 27 июня, на тревогах по поводу мирового спроса.

У инвесторов также появились опасения, что активное повышение процентных ставок ведущими центробанками мира приведет к глобальной рецессии и падению спроса на топливо.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее назвала маловероятным сценарий, при котором цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершится в скором времени.