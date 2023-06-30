Банк России учтет последнюю динамику курса рубля на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке, в частности, чтобы уточнить влияние обменного курса на динамику инфляции в этом году, рассказал зампред главы ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске.

По его словам, курс рубля «плавающий», он определяется в первую очередь «потоками платежного баланса» ( цитаты по «Интерфакс»). Текущее ослабление национальной валюты связано прежде всего со снижением цен на основные товары российского экспорта, подчеркнул Заботкин. Тем не менее, ухудшение курса рубля не является риском для финансовой стабильности России, считает топ-менеджер регулятора.

Российская валюта ослабевает по отношению к доллару и евро уже несколько торговых сессий подряд. В четверг, 29 июня, на Московской бирже курс доллара с поставкой «завтра» в первый час торгов превысил отметку в 87 рублей, а евро — 95 рублей. В пятницу на торгах стоимость доллара и евро росла почти на 1%, в моменте превышая 88 и 96 рублей за одну единицу соответственно. Последний раз эти валюты торговались на таких уровнях в конце марта 2022 года, спустя месяц после начала военной операции России на территории Украины.

Как рассказали Frank Media опрошенные брокеры, ослабление рубля связано с несколькими факторами, в частности — ухудшением внутриполитической ситуации в стране на прошедших выходных, окончанием налогового периода, который обычно поддерживает укрепление рубля, но в этом году не сработал, снижением цен на нефть, увеличением бюджетного дефицита и предстоящим выкупом «Магнитом» своих акций у нерезидентов.