«Магнит» может вдвое увеличить объем программы выкупа акций

Ретейлер "Магнит" может увеличить в два раза с 10% объем программы выкупа своих акций у иностранных инвесторов. Об сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на двух источников.

"Сильный спрос и положительные отзывы со стороны инвесторов из так называемых недружественных стран побудили "Магнит" рассмотреть вопрос о расширении предложения с 10%", - отмечается в сообщении.

В "Магните" не ответили на запрос агентства.

Ретейлер 16 июня объявил о тендерном предложении по выкупу до 10,191 млн (или 10%) от всех выпущенных акций с целью "предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы выйти из своих инвестиций в "Магнит". Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии и составила 2,215 тыс. рублей за бумагу.