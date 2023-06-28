СПБ биржа не планирует запускать валютные торги

"На СПБ бирже мы точно не планируем запускать валютные торги", - сказал он в ходе пресс-подхода после годового общего собрания членов Ассоциации участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС".



"Пока <…> говорить о приближении к показателям 2021 года практически невозможно. Количество инвесторов сократилось в 6 раз, поэтому очевидно, что про [уровни] 2021 года говорить пока не приходится", - отметил Горюнов.