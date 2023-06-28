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СПБ биржа не планирует запускать валютные торги

СПБ биржа не планирует запускать торги валютными парами, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов.

СПБ биржа не планирует запускать валютные торги
© РИА Новости

"На СПБ бирже мы точно не планируем запускать валютные торги", - сказал он в ходе пресс-подхода после годового общего собрания членов Ассоциации участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС".

"Пока <…> говорить о приближении к показателям 2021 года практически невозможно. Количество инвесторов сократилось в 6 раз, поэтому очевидно, что про [уровни] 2021 года говорить пока не приходится", - отметил Горюнов.

Он добавил, что площадка продолжит реинвестировать чистую прибыль, не выплачивая дивиденды.