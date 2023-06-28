СПБ биржа не планирует запускать валютные торги
СПБ биржа не планирует запускать торги валютными парами, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов.
"На СПБ бирже мы точно не планируем запускать валютные торги", - сказал он в ходе пресс-подхода после годового общего собрания членов Ассоциации участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС".
"Пока <…> говорить о приближении к показателям 2021 года практически невозможно. Количество инвесторов сократилось в 6 раз, поэтому очевидно, что про [уровни] 2021 года говорить пока не приходится", - отметил Горюнов.
Он добавил, что площадка продолжит реинвестировать чистую прибыль, не выплачивая дивиденды.