Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 миллионов баррелей, составив на 23 июня 453,7 миллиона баррелей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго страны.

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Согласно данным агентства, в процентном выражении сокращение запасов нефти в США составило 2,1. В американском Минэнерго отметили, что текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего показателя за последние пять лет в данный период.