Стоимость золота упала на фоне выступления главы ФРС США
Стоимость золота на торгах 28 июня снизилась на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 18:21 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,05 доллара или на 0,21% — до 1919,6 долларов за тройскую унцию. Также подешевело серебро. Его стоимость упала на 0,54% до 22,83 долларов за унцию.
Ранее Пауэлл на конференции Европейского центробанка назвал рецессию в экономике страны возможным, но не самым вероятным сценарием. По его словам, руководство ФРС еще не приняло решение по последующему изменению учетной ставки, но не исключило дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Кроме того предполагается, что на снижение цен на золото оказало влияние укрепление доллара.