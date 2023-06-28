Россия стала добывать меньше газа

Добыча газа в России в январе-мае снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 233 миллиарда кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Также в январе-мае на 3,8% или до 13,7 миллионов тонн сократилось производство сжиженного природного газа. При этом добыча нефтяного газа в этот период наоборот увеличилась на 1,4% до 44,1 миллиарда кубометров.