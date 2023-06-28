Россия стала добывать меньше газа
Добыча газа в России в январе-мае снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 233 миллиарда кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Также в январе-мае на 3,8% или до 13,7 миллионов тонн сократилось производство сжиженного природного газа. При этом добыча нефтяного газа в этот период наоборот увеличилась на 1,4% до 44,1 миллиарда кубометров.
Напомним, что, согласно данным Минэнерго, в 2022 году добыча газа в России упала на 11,7% до 673,8 миллиардов кубометров. Основную роль в этом сыграли отказ европейских стран от топлива РФ и невозможность моментально переориентировать эти объемы в другие страны. В общей сложности Россия сократила экспорт газа в 2022 году на 30,7% до 170,6 миллиардов кубометров.