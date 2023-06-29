Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе торгуются по цене 69,19 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,53%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,05 долл. и сопротивление — на 70,15 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,23% и торгуется на отметке 102,79 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре вырос на 0,55%, достигнув отметки 73,83 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,64 долл. за баррель.