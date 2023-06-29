ЦБ призвал брокеров отказаться от высоких комиссий на вывод бумаг

Банк России заметил, что некоторые брокеры и их депозитарии устанавливают заградительные тарифы на перевод ценных бумаг в другие финансовые организации, чтобы удержать клиентов. В частности, такая практика распространена среди неподсанкционных брокеров и депозитариев, не желающих «отпускать» клиентов, которых они получили от попавших под санкции инвестиционных компаний (например, в марте 2022 года, после попадания в санкционные списки США, «Открытие Инвестиции» провели миграцию своих клиентов в небольшую воронежскую компанию «Инвестиционная палата», ее выручка после этого взлетела в 250 раз. — FM). Об этом «РБК Инвестициям» рассказали в пресс-службе регулятора.