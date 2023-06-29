ЦБ призвал брокеров отказаться от высоких комиссий на вывод бумаг

ЦБ просит брокеров отказаться от высоких комиссий на вывод ценных бумаг
Банк России заметил, что некоторые брокеры и их депозитарии устанавливают заградительные тарифы на перевод ценных бумаг в другие финансовые организации, чтобы удержать клиентов. В частности, такая практика распространена среди неподсанкционных брокеров и депозитариев, не желающих «отпускать» клиентов, которых они получили от попавших под санкции инвестиционных компаний (например, в марте 2022 года, после попадания в санкционные списки США, «Открытие Инвестиции» провели миграцию своих клиентов в небольшую воронежскую компанию «Инвестиционная палата», ее выручка после этого взлетела в 250 раз. — FM). Об этом «РБК Инвестициям» рассказали в пресс-службе регулятора.
Там отметили, что иногда стоимость перевода ценных бумаг превышала даже рыночную стоимость самого инвестиционного портфеля, однако «число жалоб по этой теме незначительно», поэтому регулятор успевает обрабатывать заявки на ранней стадии проблемы. Тем не менее, ЦБ рекомендует организациям не препятствовать клиентам переходить к другим брокерам путем установления комиссии, существенно превышающей среднерыночный уровень.
В частности, если клиенты были вынужденно переведены к другому депозитарию из-за «недружественных действий иностранных государств», то брокеры должны устанавливать для них минимально возможные тарифы на перевод ценных бумаг, считают в регуляторе. ЦБ направил профессиональным участникам рынка письма с соответствующими рекомендациями.
Frank Media направили запрос в Банк России.