Курс доллара и евро растет к рублю в четверг утром
Рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 87 рублей, евро — выше 95 рублей, следует из данных Московской биржи.
Максимально американская валюта достигала 87,04 рубля, а европейская — до 95,04 рубля.
С начала июня «европеец» стал дороже на девять рублей, а «американец» — на шесть. Годом ранее они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно. В последние дни рубль резко ослабел. Это обусловлено завершением налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для выплат в бюджет.
Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин рассказал о последствиях сохранения курса российской валюты на текущих отметках в течение года. Так по его словам, ослабевший рубль будет носить значимый проинфляционный вклад.