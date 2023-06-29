Курс доллара и евро растет к рублю в четверг утром

С начала июня «европеец» стал дороже на девять рублей, а «американец» — на шесть. Годом ранее они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно. В последние дни рубль резко ослабел. Это обусловлено завершением налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для выплат в бюджет.