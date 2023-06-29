Аналитики предсказали дальнейшее поведение курса рубля

На этой неделе рубль ускорил падение против мировых валют. В среду доллар на закрытии торгов стоил 86,37 ₽ — на 1,67 ₽ дороже, чем в пятницу. Евро вырос почти на 2 ₽, до 94,3 ₽.

Фундаментально курс рубля по-прежнему опирается на баланс между притоком валюты от экспортёров и спрос на неё со стороны импортёров. При этом на экспортную выручку давят низкие цены на нефть, санкции и «геополитический дисконт на отечественное сырьё», рассказал «Коммерсанту» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Кроме того, рубль потерял опору в виде налогового периода, который сдерживал ослабление российской валюты в первой половине недели. «Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 84 87 ₽», — сообщил эксперт.

«Мы полагаем, что в случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 ₽», — добавляет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

В ближайшее время правительство может начать словесные интервенции о проинфляционном давлении из-за ослабления рубля, ожидает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. На этом фоне рубль может укрепиться до 85 ₽ за доллар и ниже.