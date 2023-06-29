Мосбиржа запустит премиальные опционы на доллар, евро и юань

Московская биржа с 3 июля 2023 года запускает премиальные опционы на доллар, евро и юань. Об этом журналистам рассказала глава срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева.

Премиальные опционы на валюту позволяют инвесторам зарабатывать на изменении курсов валюты без необходимости ее приобретения на спот-рынке, а также хеджировать валютные риски с минимальными издержками.

Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на расчетные фьючерсы на валютные пары, пояснили в пресс-службе Мосбиржи.

Базовым активом опционов на валюту выступит валютный курс доллара, евро или юаня к рублю, котировки отображаются в рублях за единицу базового актива. Лот премиальных опционов - 1 000 единиц валюты, шаг цены 0,001 российского рубля, стоимость шага цены - 0,001 российского рубля, следует из презентации Патрикеевой на пресс-завтраке торговой площадки.

Опционы на валюту являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.