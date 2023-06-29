Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда компаний
Расчеты по локальным акциям ряда не подпавших под санкции российских фирм были возобновлены международным депозитарием Euroclear. Это же касается и евробондов. Кроме того, принято решение о расширении списка торгуемых ОФЗ, передает РБК.
В перечне числятся следующие эмитенты: «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Московская биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и многие другие.
По состоянию на 26 июня в общей сложности в письме депозитария Euroclear представлены 137 российских локальных бумаг, доступных для расчетов в Euroclear Bank.
Европейский депозитарий подчеркнул, что Euroclear принял решение о возобновлении свободных расчетов по тем российским бумагам, по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе, и активам, которые не подлежат замораживанию в связи с международными санкциями.
Кроме того, Euroclear анонсировал расширение списка ценных бумаг, по которым могут быть возобновлены расчеты.
Ранее Министерство финансов Бельгии предоставило возможность одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Это средства от погашения еврооблигаций.