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Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда компаний

Расчеты по локальным акциям ряда не подпавших под санкции российских фирм были возобновлены международным депозитарием Euroclear. Это же касается и евробондов. Кроме того, принято решение о расширении списка торгуемых ОФЗ, передает РБК.

Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда компаний
© ТАСС

В перечне числятся следующие эмитенты: «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Московская биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и многие другие.

По состоянию на 26 июня в общей сложности в письме депозитария Euroclear представлены 137 российских локальных бумаг, доступных для расчетов в Euroclear Bank.

Европейский депозитарий подчеркнул, что Euroclear принял решение о возобновлении свободных расчетов по тем российским бумагам, по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе, и активам, которые не подлежат замораживанию в связи с международными санкциями.

Кроме того, Euroclear анонсировал расширение списка ценных бумаг, по которым могут быть возобновлены расчеты.

Ранее Министерство финансов Бельгии предоставило возможность одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Это средства от погашения еврооблигаций.

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