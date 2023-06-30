В Европе заметно выросла цена на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу увеличились на 7% до 425 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Динамика котировок предыдущего торгового дня - 398,2 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ в Европе снижались с 2022 года. Стоимость газа опускалась, так как европейская биржа располагала достаточными запасами газа в подземных хранилищах. Также причиной стала теплая и ветреная погода.